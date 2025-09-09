Reazione a Catena, gli Smamma travolti: "Una presa per il cu***"

Nuova puntata, nuova polemica. Reazione a Catena è ancora oggetto di dibattito. A scatenare i telespettatori è la soluzione dell'ultima catena. Soluzione che ha fatto vincere agli Smamma altri 8.813 euro. Marco Minazzi e le figlie Sara e Marta sono arrivati all'ultima parola a giocarsi 17.625 euro. Primo elemento "castello", secondo "in....o" e terzo misterioso: una delle prime parole dette è "incantato", cioè quella poi risultata vincente. Comprato il terzo elemento, "imbambolato", il trio ha confermato la prima intuizione dei loro ragionamenti, e cioè "incantato", e così si sono portati a casa un gruzzoletto.

Non tutti però sono d'accordo. "La soluzione 'incantato' di Reazione a Catena lo ha indovinato anche mia nipote di 4 anni ! Che presa per il c..... : ormai nei quiz decidono gli autori e dintorni chi far vincere e quando".