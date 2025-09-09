Reazione a Catena, gli Smamma travolti: "Una presa per il cu***"

Nuova puntata, nuova polemica. Reazione a Catena è ancora oggetto di dibattito. A scatenare i telespettatori è la soluzione dell'ultima catena. Soluzione che ha fatto vincere agli Smamma altri 8.813 euro. Marco Minazzi e le figlie Sara e Marta sono arrivati all'ultima parola a giocarsi 17.625 euro. Primo elemento "castello", secondo "in....o" e terzo misterioso: una delle prime parole dette è "incantato", cioè quella poi risultata vincente. Comprato il terzo elemento, "imbambolato", il trio ha confermato la prima intuizione dei loro ragionamenti, e cioè "incantato", e così si sono portati a casa un gruzzoletto.
Non tutti però sono d'accordo. "La soluzione 'incantato' di Reazione a Catena lo ha indovinato anche mia nipote di 4 anni ! Che presa per il c..... : ormai nei quiz decidono gli autori e dintorni chi far vincere e quando".
E ancora: "C'era arrivata prima mia mamma", "E dopo parole facilissime all'intesa, ora anche all'ultima parola. Mah, mi passa la voglia di vederlo da quanto palesemente li favoriscono ogni volta. Ricordo che ai Dai e Dai, mille volte più bravi, non regalarono mai un centesimo". Insomma, la discussione è all'ordine del giorno quando si tratta della trasmissione di Rai 1.
La soluzione INCANTATO di #reazioneacatena lo ha indovinato anche mia nipote di 4 anni !— thecatisnotonthetable (@thecatisnotonTT) September 8, 2025
