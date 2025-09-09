Meloni, la balla sul volo di Stato spalanca una fogna di insulti

L'attacco pretestuoso di Enrico Borghi a Giorgia Meloni non è passato inosservato. Per comprendere le dimensioni della vicenda, bisogna partire dall'accusa, infondata, dell'esponente di Italia Viva: Premesso che organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica - salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo - nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani; - si legge nell’interrogazione di Iv – non si può, infatti, non registrare un certo stupore nell’osservare come la presidente del Consiglio non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza”.

Per Borghi “sarebbe, tuttavia, necessario rispondere alcune domande giornalistiche che chiedono se la premier si sia recata a New York con un volo di Stato per impegni istituzionali oppure in Puglia per alcuni giorni di vacanza nonostante l’importante fine settimana appena conclusosi; si chiede di sapere: data la sua figura istituzionale e di rappresentanza, se la presidente del Consiglio dei ministri non intende chiarire le ragioni per le quali non sia recata ad alcuno degli eventi suddetti avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso. Se intende rispondere alla domande riportate in premessa nonché se intende chiarire se durante il fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero”. E la risposta di Meloni non è tardata ad arrivare, chiara e precisa: "Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla – afferma -. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia”.