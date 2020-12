Non è l'arena, Massimo Giletti e il siluro su Conte e Speranza: in studio Consuelo Locati, la donna chiave del disastro Covid

05 dicembre 2020 a

Si chiama Consuelo Locati, sarà ospite di Non è l'Arena su La7, in collegamento con Massimo Giletti, ed è la donna che potrebbe infliggere il colpo di grazia alla credibilità (traballante) di Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Puntata caldissima al talk domenicale. Giletti punterà i riflettori sull'Oms e il giallo del Piano pandemico che sarebbe fermo al 2006. In particolare, si indagherà sul dossier della sezione Oms di Venezia - pubblicato e scomparso nel giro di 24 ore - che faceva riferimento al mancato aggiornamento del piano del 2006 e descriveva luci e ombre della preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19. Una vicenda misteriosa che vedrebbe coinvolto Ranieri Guerra, vicepresidente dell'Oms Europa, che si sarebbe adoperato per far "sparire" il dossier per non imbarazzare il governo italiano.

Se ne parlerà con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, l'infettivologo Matteo Bassetti e con appunto Consuelo Locati, legale dell’associazione creata dai familiari delle vittime del Covid nella Bergamasca. Era stata proprio lei a depositare, lo scorso settembre, quel dossier controverso presso la Procura di Bergamo che indaga per epidemia colposa.

