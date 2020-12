L'Eredità, “mi hanno depistato”: Massimo Cannoletta sconvolge Flavio Insinna, super campione “ghigliottinato” così

12 dicembre 2020 a

Massimo Cannoletta è diventato famoso per essere il super campione de L’Eredità, lo storico gioco di Rai1 attualmente condotto in maniera magistrale da Flavio Insinna. Nell’ultimo mese e mezzo Cannoletta ha praticamente macinato record grazie alle sue vittorie alla ghigliottina, che l’atto conclusivo de L’Eredità: non solo, Massimo si è portato a casa oltre 250mila euro in gettoni d’oro. Ma nell’ultima puntata non è riuscito a incrementare ulteriormente il bottino. “Credo che uno degli indizi mi abbia depistato”, ha ironizzato dopo l’errore che ha mandato in fumo altri possibili 40mila euro di vincita. Era infatti “folla” la parola scelta da Cannoletta alla ghigliottina dopo essere venuto a conoscenza dei cinque indizi: peccato che stavolta era sbagliata, quella vincente era “contorno”. Poco male, avrà modo di giocare ancora e provare a incrementare ulteriormente il suo bottino, oltre alla popolarità: si vocifera infatti che, anche dopo L’Eredità, potrebbe essere coinvolto in tv in qualche modo, essendo un divulgatore culturale.

