Grande Fratello Vip, “mi prostituivo? Ora basta": sorpresa atroce, il drammatico incontro con la madre (finisce malissimo)

Dayane Mello è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, tanto da essere considerata la favorita per la vittoria finale, forte del fatto che dal Brasile - suo paese di origine - sono pronti a votarla in massa dopo essere diventata molto popolare proprio grazie al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha però organizzato una sorpresa davvero poco piacevole e forse evitabile: c’era davvero bisogno di scavare così a fondo nell’infanzia drammatica di Dayane, facendole arrivare un videomessaggio molto controverso della madre che l’ha abbandonata quando aveva 7 anni? Nelle scorse settimane la Mello aveva spiegato che era cresciuta in Brasile con dieci fratelli e un padre violento nella povertà quasi assoluta, arrivando a sostenere che la madre si prostituiva per andare avanti. Tra le due i rapporti sono inesistenti da decenni: Dayane non vede la madre da quando ha 13 anni. Ora però la donna ha smentito tutto nel video inviato al GF Vip: “Figlia, ti prego lascia tranquilla tua madre. Io ti amo e ti chiedo per l’amore di Dio di smetterla di dire queste cose”.

