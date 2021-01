Che tempo che fa, Fabio Fazio massacrato da Forza Italia: "Questa roba coi soldi degli italiani. E Mastella?", chi porta in studio

17 gennaio 2021 a

a

a

Nel mirino di Forza Italia ci finisce Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Rai 3. Programma a senso unico. Ad attaccare è il capogruppo azzurro in Vigilanza Rai, Giorgio Mulè, che commenta il parterre di ospiti selezionato da Fazio per la puntata in onda questa sera, domenica 17 gennaio. In studio, ecco il ministro per gli Affari, Francesco Boccia, dunque Pier Luigi Bersani. Con buona pace del pluralismo: ospiti sempre e soltanto di sinistra. "Visto il tempo che fa... è andata bene che nel salotto di Fazio pagato dagli italiani non si accomodino Clemente Mastella e Bruno Tabacci", commenta tagliente Mulè con evidenti riferimento alla crisi di governo. "In compenso - riprende - andranno Boccia e Bersani: hasta il pluralismo siempre!", conclude. Fabio Fazio colpito e affondato.

"Puoi uscire". Fazio "cacciato" dallo studio. L'ospite De Filippi padrona di Che tempo che fa: senza precedenti

"Qualcosa da mettere lì dietro...". La Littizzetto umilia Fazio: "Senza c***o", la gag finisce nel gelo più totale | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.