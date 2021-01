Otto e Mezzo, “Sergio Mattarella sfinito”: cosa sa Lilli Gruber, la farsa di Conte stanca il Quirinale?

25 gennaio 2021 a

“Sergio Mattarella sarà un po’ sfinito, si trova a gestire una crisi molto complicata”. Così Lilli Gruber ha introdotto a Otto e Mezzo l’argomento della crisi di governo, con Giuseppe Conte che è stato indeciso tra il “vengo o non vengo” per tutto il pomeriggio, salvo poi decidere di salire al Quirinale per dimettersi soltanto domani mattina. “Due cose aveva chiesto il presidente Mattarella - ha analizzato la giornalista Mariolina Sattanino, ospite nello studio di La7 - innanzitutto di non perdere tempo e poi che in mancanza del supporto di Italia Viva avvenisse l’inserimento di un gruppo politico strutturato con nomi, personalità e programma chiari. Queste due cose non si sono verificate finora, ci sarà sicuramente un po’ di irritazione al Quirinale e comunque fortissima preoccupazione”. Ma cosa succederà domani? “Sicuramente Conte si dimetterà, Mattarella ascolterà quello che avrà da dirgli e se sarà il caso gli darà il reincarico oppure un pre-incarico come avvenne ai tempi di Bersani nel 2013. Non è lo stesso - ha sottolineato la Sattanino - perché a seconda del mandato che il presidente darà a Conte si determinerà la forza con cui Conte potrà cercare supporto”.

