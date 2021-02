Oggi è un altro giorno, "quella telefonata...": Serena Bortone sotto choc, cala il gelo in studio Rai

02 febbraio 2021 a

a

a

“Ricorderò quella telefonata per tutta la vita”. Serena Bortone ha iniziato la puntata di Oggi è un altro giorno di martedì 2 febbraio con il racconto di un episodio che l’ha toccata nel profondo. Il suo primo ospite è stato Andrea Vianello e non è un caso: esattamente due anni fa il giornalista è stato colpito da un ictus. “Ero sotto casa e mi ha telefonato Stefano Coletta - ha ricordato la conduttrice di Rai1 - che mi ha detto: ‘Serena non ti allarmare, stai tranquilla. Andrea Vianello è stato male ma la situazione ora si è stabilizzata”.

"Danni cerebrali permanenti". Asia Argento e la droga, confessione sconvolgente: Serena Bortone allibita

Poi la domanda rivolta al suo ospite: “Cosa provi quando ripensi a quel giorno?”. “Un po’ di effetto ce l’ho”, ha risposto Vianello che poi ha aggiunto: “Mi sembra sia successo ieri, invece sono già trascorsi due anni difficili ma anche belli. Un ictus non è una cosa bella, è un evento bruttissimo. Non dico mai di voler tornare indietro, vorrei non averlo mai avuto. Sono stati due anni di lotta”.

"Ho rosicato". Rosanna Banfi e il tumore annunciato in tv da papà Lino: tutti di sasso in studio

“Quando mi sono svegliato dall’operazione - ha raccontato ancora Vianello alla Bortone - ho pensato alla cosa più importante: ero vivo. Ho ricordi molto confusi, ma in quel momento ho pensato che la cosa sarebbe potuta finire anche male”, ha concluso il giornalista a Oggi è un altro giorno.

"Non mi passa neanche per la testa". Fiorella Mannoia, gelo glaciale con la Bortone: la domanda che la lascia di sasso

"Danni cerebrali permanenti". Asia Argento e la droga, confessione sconvolgente: Serena Bortone allibita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.