Striscia la notizia, Lucia Azzolina in tutina e top al Ministero dell'Istruzione. Beccata da Draghi e incenerita

"Qualcosa mi dice che Lucia Azzolina non sarà l'unica ministra a rimaner scottata". A Striscia la notizia "salutano" la titolare dell'Istruzione, o meglio la sua simpatica imitatrice Angelica Massera, letteralmente "incenerita" da Mario Draghi. D'altronde, la grillina si fa sorprendere dal premier incaricato al Ministero dell'Istruzione mentre è intenta a praticare yoga, pilates e stretching.





Un vezzo? No, una necessità: i banchi a rotelle fortemente voluti proprio dalla Azzolina, tra mille polemiche per i ritardi nelle forniture, la spesa e l'utilità contro il Covid, sono stati "rigettati" dalla Regione Veneto in quanto creerebbero danni fisici alla schiena dei poveri studenti. La Azzolina-Massera ovviamente minimizza come suo solito, invitando i ragazzi e le ragazze a muovere il bacino al ritmo di imbrobabili canzoni latino-americane per tenersi in forma e ovviare a qualche indolenzimento dorsale di troppo.

Peccato per lei che durante l'esercizio sia colta da un colpo della strega che la immobilizza nel momento esatto dell'arrivo di Draghi. L'ex governatore della Bce, secondo vari retroscena incrociati, avrebbe messo proprio la povera Azzolina (che per Striscia è diventata la ministra Cazzolina, per la verità) in cima alla black list dei ministri da sostituire. Come finisce lo sketch è presto detto: SuperMario travolge la ministra con un alito di fuoco. E tanti saluti.

