Stasera Italia, Guido Crosetto: "Mario Draghi è diventato una grande lavatrice" | Video

Un ragionamento lucido, da vero imprenditore, quello che Guido Crosetto ha fatto a proposito di Mario Draghi, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4. "Draghi sembra diventato una grande lavatrice, un grande portale. Quando uno attraversa quel portale pensa di guadagnarsi la patente di europeista e di competente. È diventata la scialuppa di salvataggio per cercare di traghettare la politica verso luoghi dove si pensava di non arrivare", ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia.

Poi ha continuato così: "Io invece sono uno di quelli che quando qualcuno mi dice: 'guarda che Draghi è il migliore architetto del mondo', dico: 'posso vedere il progetto? Posso sapere qual è l’impresa che mi fa la casa? Posso sapere in che quartiere fanno la casa? Posso sapere chi sono i miei vicini? Posso sapere quanto mi costa la casa? Perché io so che lui è il miglior architetto del mondo, però vorrei sapere come pensa di costruire la casa dove devo abitare". Secondo Crosetto la politica consiste proprio in questo: sapere qual è la casa che si vuole costruire.

L'ospite della Palombelli, poi, ha chiarito che sono ancora tanti i dubbi che ruotano intorno a questo governo: "Teniamo il reddito di cittadinanza? Rimane quota 100? E il Mes sanitario? Quali scelte si faranno sul bilancio dello Stato?". Secondo Crosetto, è probabile che crollerà tutto quando bisognerà fare scelte difficili: "Quelli che adesso pensano di andare lì per poter dare soldi a tutti in bonus vari, dovranno capire che invece quello sarà il tempo della politica e delle decisioni. Allora vedranno il progetto della casa e dovranno capire se gli piace o meno".

