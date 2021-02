Live Non è la D'Urso, "penso a te". Albano Carrisi spiazza tutti: messaggio a sorpresa, la figlia Jasmine si emoziona

Francesco Fredella 08 febbraio 2021 a

a

a

Jasmine Carrisi incanta tutti. E’ un vero fenomeno. Arriva a Live non è la d’Urso ed è subito boom di contatti. La piccola di casa Carrisi ha appena vent’anni. Adesso la sua vita è tutta sotto ai riflettori: canta, incide canzoni, spopola in tv. “All’inizio ero spaventata all’idea della tv. Ora no”, svela Jasmine, nata dalla storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso. Poi la bomba: “Mamma è molto premurosa, vorrebbe che fossi sempre la sua piccola”.

In diretta arriva una grande sorpresa: un videomessaggio di Al Bano. “Penso a te e ricordo quando sei nata. Ti addormentavi sul mio petto. Penso a te quando andavi a scuola. Penso a te quando in un momento non volevi andare a scuola. Ma ti ho presa da parte e ti ho detto un po’ di cose. Poi hai recuperato tutto il tempo perso Penso a te. Al mio 70 esimo compleanno hai cantato Nel sole. Mi hai stupito. Mi stupirai sempre. La materia prima in te c’è davvero”: Jasmine si commuove. Riavvolge in un attimo il nastro dei ricordi. Ma poi torna a parlare di nuovi progetti. “Ce ne sono tanti”, racconta Jasmine che sta spopolando ovunque con il singolo Ego.

In Rai già si parla della riconferma di Jasmine e Al Bano a The voice senior, dove sono stati protagonisti del programma di Antonella Clerici. Un successo senza precedenti. Ma Jasmine, al primo anno di università a Milano, strizza l’occhio anche ad un percorso accademico. “Prenderà la laurea conciliando musica e tv”, ci raccontano a Cellino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.