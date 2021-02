Grande Fratello Vip, "non mi frega un c***": urla fuori dalla casa, Rosalinda Cannavò brutalizzata con Zenga

15 febbraio 2021 a

Al Grande Fratello Vip i fan della trasmissione si sono ribellati contro una delle partecipanti in gara. Questa volta nel mirino è finita Rosalinda Cannavò colpevole di essersi troppo avvicinata ad Andrea Zenga ed aver ceduto ad una parvenza di bacio appassionato: "Rosalinda stai lontana da Zenga, svegliati, non buttare cinque mesi!”, le hanno gridato a squarciagola, riferendosi probabilmente al fatto che la ragazza è fidanzata.

La reazione della concorrente è stata chiara: “Io vado avanti per la mia strada, onestamente non mi frega un c**o, se non sono ben vista pazienza, a me questa cosa fa stare bene”. Noncurante delle critiche la Cannavò poi si è messa a ballare in giardino con Tommaso Zorzi e, alludendo proprio alle persone che sono andate ad urlarle col megafono, ha risposto “Aria!”.

Ma la ragazza si trova in grosse difficoltà: "Oggi è dura: Zenga è arrivato e mi ha abbracciata, non so gestire questa situazione" ha rivelato a Samantha De Grenet , "vorrei trovare le parole più opportuno. Io ho già capito tutto. Me l’ha detto anche la psicologa, di vivermela con serenità, che chi mi giudica è un problema loro. Mi ha detto che ho 28 anni e che con lui non ho figli o matrimonio. Ok, però non so bene come gestirla. Sarei ipocrita a far finta e a scrivere una letterina di San Valentino a Giuliano, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa con Giuliano, era già così”, ha rivelato la Cannavò riferendosi al suo fidanzato fuori dalla casa e all'attrazione che prova invece per Andrea Zenga dentro il reality.

