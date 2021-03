Oggi è un altro giorno, Bugo duro su Morgan: "Nostalgico? Questa è la mia risposta"

03 marzo 2021 a

Bugo ha completamente dimenticato Morgan, il suo ex partner al festival di Sanremo dell'anno scorso. Il rapporto tra i due è ancora incrinato. La kermesse del 2020, infatti, non finì bene per la coppia. Bugo decise di lasciare il palco dell'Ariston nel bel mezzo dell'esibizione a causa di alcuni precedenti screzi con Morgan. Cosa che portò all'eliminazione di entrambi dalla gara. A distanza di un anno, Bugo torna a Sanremo da solo: si esibirà questa sera con il brano E invece sì. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, comunque, Bugo non si è sottratto alle domande su Morgan.

Di fronte alla domanda di Marino Bartoletti, che gli ha chiesto se gli mancasse il suo ex partner, Bugo ha risposto in maniera secca: "Secondo te mi manca? No, non ho nostalgia di lui". Poi, davanti a una certa insistenza, il cantante ha continuato, rivolgendosi al giornalista: "Mi hai detto di guardarti negli occhi e ti sto guardando negli occhi. Questa è la mia risposta". Nessun ripensamento per Bugo che, quindi, sceglie di non guardarsi indietro.

Parlando della sua musica con la Bortone, poi, il cantante ha spiegato:"Le canzoni per me sono sempre un mondo a sé, il fatto che ci siano degli elementi poco comprensibili mi dà la possibilità che le persone possano farsi la propria idea". Non resta che aspettare la sua esibizione di questa sera, insomma. Tra l'altro Bugo è stato protagonista proprio oggi di un momento imbarazzante con Eleonora Daniele a Storie Italiane. La conduttrice aveva chiesto alla produzione del programma di mandare in onda il video dell'esibizione di Bugo a Sanremo ieri sera. Uno scivolone, visto che il cantante si esibirà solo questa sera. Ecco perché poi, con un certo imbarazzo, Bugo glielo ha fatto notare: "Io non ho cantato ieri sera".

