Detto Fatto, Bianca Guaccero in imbarazzo: "Flirt con quell'attore come la d'Urso?", manda la pubblicità

“Vi dico solo che le sue iniziali sono le stesse mie, ma al contrato: B.G.”. Così Bianca Guaccero ha dato un indizio su un presunto flirt che ha avuto in passato con un attore famoso. Durante l’ultima puntata di Detto Fatto, andata in onda lunedì 22 marzo su Rai2, la conduttrice si è lasciata scappare qualcosina dinanzi a Jonathan Kashanian, che all’interno della sua rubrica cerca sempre di regalare qualche chicca di gossip ai telespettatori.

Nei mesi scorsi la Guaccero aveva rivelato che anni fa un attore internazionale all’epoca sconosciuto aveva tentato di baciarla, ma non aveva mai voluto rivelare il nome. Stavolta si è fatta scappare le iniziali e Jonathan ha subito fatto due più due, ipotizzando che si trattasse di Gerald Butler, famoso per aver recitato in pellicole di successo come Attacco al potere e Il domani non muore mai. “Hai un ex in comune con Barbara d’Urso?”, ha esclamato Jonathan.

Non appena l’opinionista ha fatto il nome di Butler, la Guaccero ha preferito non rispondere e ha mandato subito la pubblicità. Al ritorno in studio si è invece parlato del collegamento tra l’attore e la d’Urso, che erano stati paparazzati in barca insieme alcuni anni fa. Ovviamente si era parlato di un presunto flirt, sul quale però Jonathan non ha saputo dire di più, dato che la conduttrice di Mediaset non ha mai smentito né confermato: “Non mi sbilancerò perché è una mia amica, però Barbara è una persona trasparente e se fosse stato vero lo avrebbe dichiarato”.

