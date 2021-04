Amici, il giurato Raimondo Todaro? "Obiettivo ben preciso". Girano strane voci: quella donna...

Francesco Fredella 21 aprile 2021 a

Torna ad Amici. E torna da amico di Francesca Tocca, che è la sua ex moglie: Raimondo Todaro, uno degli storici ballerini di Milly Carlucci, è di nuovo ad un passo da Francesca. Ma solo per motivi di lavoro. Nulla di più. Questo, però, basta a riaccendere il gossip. “Sono stato molto contento di accettare questo ruolo di giurato per un giorno ad Amici. Non ho idea se mi chiameranno ancora”, racconta a Di Più Tv sulla sua partecipazione al programma di Canale 5 di Maria De Filippi. La storia d'amore con la Tocca è finita lo scorso anno, lei - tra l'altro - ha avuto un flirt con l’allievo Valentin (un momento indimenticabile).

“Ci siamo lasciati di comune accorto. Siamo separati, ma continuiamo a essere uniti. All’epoca sbagliammo, Francesca e io, a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo. Abbiamo dato modo alle malelingue di sparlare”, continua nell'intervista rilasciata a Di Più. Todaro, che arriva ad Amici come coreografo e ballerino per giudicare una gara tra allievi, potrebbe aver un obiettivo ben preciso: riconquistare la sua ex moglie. Solo qualche mese fa, durante Ballando con le stelle, si era parlato di un suo flirt con Elisa Isoardi (compagna di ballo nel programma di Rai1), da poco uscita dall'Isola dei famosi a causa di un problema ad un occhio.

La spifferata, però, venne da subito smentita dai diretti interessati. Un gossip che lascia ancora oggi l'amaro in bocca, visto che si sono susseguite numerose spifferate. Ma si volta pagina e arriva un'altra, unica, piega di questa vicenda. Se si trattasse di un ritorno di fiamma sarebbe un vero scoop. È ancora troppo presto per dirlo.

