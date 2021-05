Don Matteo, Terence Hill lascia dopo 21 anni: clamoroso, ecco chi gli "soffia" il posto nella fiction

27 maggio 2021 a

Un addio e un nuovo arrivo sconvolgono la serie di punta di Rai 1, Don Matteo, giunta alla sua tredicesima stagione. Il protagonista, Terence Hill, lascerà il posto a Raoul Bova, stando alle indiscrezioni riportate da Tv Blog, secondo cui lo scambio avverà nella quarta puntata della nuova serie. Il sacerdote-investigatore abbandonerà il set dopo ben ventuno anni di fiction. Bova, invece, è reduce dalla fiction Buongiorno mamma, trasmessa da Canale 5, in cui interpretava il ruolo di Guido Borghi. La serie è stata prodotta da Lux Vide, la stessa società di produzione che produce Don Matteo.

Non sono ancora chiari i motivi della scelta, anche se Terence Hill, 82 anni lo scorso 29 marzo, spesso ha manifestato la volontà di riposare dopo il lungo impegno per dedicarsi ad un progetto personale a cui tiene molto. Il titolo della fiction, comunque, dovrebbe rimanere lo stesso: l'attore romano interpreterà lo stesso personaggio, Don Matteo appunto. Un semplice passaggio di testimone, quindi. Un'altra novità - di cui si è parlato giorni fa - riguarda invece il ritorno in pianta stabile di Flavio Insinna, noto conduttore de L'Eredità.

La serie, una delle più seguite in tv, ha come protagonista Don Matteo Bondini, parroco – detective della Chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, poi trasferito a quella di sant'Eufemia a Spoleto dalla nona stagione. Don Matteo vanta 255 episodi, che compongono le dodici stagioni della fiction realizzate finora.

