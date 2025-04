Belve, Nathelie Guetta sconvolge la Fagnani: "Su chi ho fatto un pensierino"

Sullo sgabello più noto di Rai 2, l’attrice parte subito a razzo con una confessione choc: "Non è una battuta, davvero mi dispiace non essere stata più zoc***la , la zoc***la che è in me era minuscola, era pochissima, quindi collegata con l’aggressività. Era qui nascosta da qualche parte". La Fagnani, con il solito sarcasmo, chiede: "Ce l’aveva nel colon?". La Guetta prosegue: "L’aspetto zoc***la non è stato presente, non mi ha aiutata, in tutti i sensi". Sempre la Fagnani: "Ed è stato un peccato?". L’attrice conferma: "Non nascere zoc***la è stato veramente un handicap !".

Nella nuova stagione di Belve c’è subito un personaggio interessante e sfaccettato e che davanti alle domande di Francesca Fagnani , soprattutto, si è mostrato con sincerità e non con plastica retorica, come qualcuno purtroppo ha fatto. Lei è Nathalie Guetta , attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano soprattutto per il ruolo storico della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo e, infine, sorella del politico Bernard Guetta e sorellastra del noto deejay David Guetta , avuto dal padre in seconde nozze.

Attrice e donna di spettacolo poliedrica, Nathalie Guetta ha toccato l’altissimo con Federico Fellini e il pop con alcuni reality, tra cui Pechino Express, dimostrando diverse sfaccettature non solo nella professione, ma anche e soprattutto nel carattere. Con un rimpianto, però, che lei stessa confessa: "Rimpianto? Non essere stata mai chiamata per una parte romantica: non ero mica bruttissima!".

L’intervistatrice, curiosamente, le chiede: "Ma qualcuno l’ha chiamata per quei ruoli?". Nathalie secca: "Vedrà che si sveglieranno cinque minuti prima che muoio! Comunque La strada di Fellini mi è rimasta qua". Non le piacciono i diminutivi: "Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy, non te fa venì a’ fantasia. Mi devo sperpetuizzare. Mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita!!".

La Fagnani, allora, coglie la palla al balzo per entrare in un clima da Uccelli di Rovo e chiede: "Ma tra don Matteo e don Massimo?". La Guetta non ha dubbi: "Beh, un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto…". Sul rapporto con il fratello disc jockey, infine, dice: "È nato con il cervello più sgombro di confezione, nasciamo tutti con dei pesi che vengono dai genitori, lui ha avuto un bagaglio più leggero. È sempre stato quello che ci rinfrescava un po’ in famiglia".