Le Iene, il dramma di Vera Gemma: "Spendi 100mila euro con questo mign***?", tradita e derubata dal suo fidanzato

Le Iene hanno organizzato uno scherzo decisamente pesante ai danni di Vera Gemma, che ha vissuto l’incubo di essere derubata e tradita dal suo giovanissimo fidanzato Jeda. Il quale è divenuto conosciuto al grande pubblico grazie alla presenza nello studio de L’isola dei Famosi, da dove ha sostenuto e incoraggiato la sua fidanzata che era impegnata in Honduras in qualità di naufraga. A dispetto della differenza di età, i due sono molto innamorati e piacciono al pubblico. A mettere però a durissima prova Vera Gemma ci hanno pensato Stefano Corti e Alessandro Onnis, che sono stati “Iene” nel vero senso della parola.

Lo scherzo ha avuto inizio in uno studio di registrazione, dove Jeda ha fatto ascoltare a Vera la sua ultima scoperta: si tratta di una ragazza definita una “bomba” e molto “forte” per il mercato discografico. Gemma ha subito riconosciuto il talento della ragazza e, incuriosita, è andata a cercarla su Instagram: ovviamente la voce era di una cantante professionista (Bithia), mentre il fisico era quello di Maria Arreghini, complice de Le Iene. “Senti una voce così raffinata, poi ti trovi davanti una ragazza con due t*** enormi - ha commentato Vera - sembra quasi un migno***ne, poi per carità non sono qui per giudicare, ma fa strano”.

Dopo una settimana le cose si sono fatte più serie: rientrando a casa, Gemma ha scoperto che Jeda si era trasferito 100mila euro dal suo conto e di essere in procinto di volare a Miami con Maria Arreghini. Scoperto in quale albergo alloggiavano, Vera si è recata lì e ha trovato il fidanzato nudo nel letto: a quel punto ha ovviamente perso la testa tra rabbia, lacrime e incredulità. Insomma, la figlia di Giuliano Gemma è stata messa a durissima prova, salvo poi scoprire che era tutto uno scherzo.

