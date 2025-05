Garlasco, il super-teste inchioda le gemelle K? Scoop e "Le Iene"

Sono in corso le ricerche dell'arma del delitto di Garlasco, un pesante strumento da camino con cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Unico condannato per il caso è l'ex fidanzato Alberto Stasi, anche se di recente sono state riaperte le indagini e nel mirino ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, 19 anni all'epoca dei fatti. L'operazione per provare a individuare e recuperare l'arma si sta concentrando nella zona vicina al canale che scorre nel centro di Tromello, in provincia di Pavia. In particolare, si sarebbe deciso di svuotare quel corso d'acqua. Proprio in quella zona, tra l'altro, c'è una casa appartenuta in passato alla famiglia delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi.

Ad aiutare i carabinieri nelle operazioni i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pavia. Un tecnico del Comune di Tromello ha spiegato che è "difficile poter operare efficacemente senza uno svuotamento completo: metteranno delle paratie per isolare il tratto e poi lo svuoteranno con le idrovore”. Da questa mattina, inoltre, sono in corso delle perquisizioni nella casa di Sempio a Voghera, in provincia di Pavia, e in quella dei suoi genitori a Garlasco.