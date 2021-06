Reazione a Catena, "limonata... siete fidanzate?". La battuta di Marco Liorni fa calare il gelo, occhio alle due ragazze

22 giugno 2021 a

a

a

Attimi di gelo e imbarazzo a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata del quiz estivo è quella di oggi, martedì 22 giugno. A sfidarsi in studio ecco le Pignolette - campionesse in carica - contro le Madamadorè. Ma nel corso della puntata accade qualcosa di davvero insolito, di inaspettato.

"Lui al Festival di Sanremo? Cosa penso": Reazione a Catena, la bomba di Marco Liorni

Le due squadre avrebbero dovuto indovinare la parola "bidonata". A disposizione ben poche lettere. E così ecco che una concorrente prova con "serenata", ma non è corretta. Allora, Serena delle Pignolette risponde con "limonata". Ma neppure questa è esatta. Ed è a questo punto che Liorni si inserisce affermando: "Serenata, limonata... Mi viene da chiedervi, siete fidanzate voi due?".

Reazione a Catena, "la Gioconda?". Sconcerto in studio, Marco Liorni di sasso: il concorrente più ignorante di sempre

Una battuta che ovviamente spiazza le due concorrenti. Tanto che su Twitter è un diluvio di commenti ironici: "Che intendeva Liorni con limonata?", chiedevano maliziosi molti seguaci di Reazione a Catena. E ancora: "Ha chiesto se sono fidanzate per limonata...". E giù tra commenti e risate. Per onor di cronaca, alla fine sono state le Pignolette ad arrivare all'ultima parola, con un montepremi in palio pari a 1.549 euro. Ma la risposta finale non la azzeccano (era "farfallino"). L'appuntamento è per la prossima puntata.

Federico Fellini chi? Il concorrente sconcertante su Rai 1, Marco Liorni costretto a intervenire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.