Il pranzo è servito, la confessione di Flavio Insinna: "Non sono così pazzo". Fari puntati su lunedì, il fantasma di Corrado

"Non sono così pazzo": Flavio Insinna ha voluto fare un chiarimento sul suo nuovo programma, Il pranzo è servito, che in realtà è la riproposizione della storica trasmissione di Corrado. In un'intervista a TvMia ha spiegato: "Non sono così pazzo da volermi sostituire a Corrado. Sarà, semmai, un omaggio a un grandissimo come lui". Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 1 a partire da lunedì 28 giugno.

Nell'intervista al settimanale il celebre conduttore ha fornito anche ulteriori dettagli sulla trasmissione, spiegando in particolare quale sarà il meccanismo del gioco, che comunque sarà molto fedele all’originale. Ci saranno due concorrenti che, girando la celebre ruota con le cinque portate del pranzo (primi, secondi, formaggi, dolce e frutta), dovranno rispondere a delle domande per completare il menù e vincere. “Riportare in tv il celebre Il pranzo è servito di Corrado è un onore, perché è il programma che seguivo da ragazzo mentre pranzavo”, ha rivelato Insinna.

Il conduttore de L'Eredità ha più volte spiegato che l'idea di riportare lo storico programma sul piccolo schermo è nata insieme alla vedova di Corrado, Marina Donato. E dopo ben dieci anni, la Rai ha deciso di riproporlo proprio quest'estate. Nel corso del programma, stando alle anticipazioni, Insinna sarà affiancato da Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e Donne e professoressa de L'Eredità.

