Il pranzo è servito, gioco "pericoloso" in diretta. Flavio Insinna: "Ci siamo feriti in quattro"

Un gioco "pericoloso" quello andato in onda a Il pranzo è servito, il programma estivo condotto da Flavio Insinna alle 14 su Rai 1. A confermarsi campione, ancora una volta, è stato Luca. Ma durante la trasmissione è accaduto qualcosa di inaspettato. Mentre il conduttore interrogava i concorrenti sugli oggetti più inusuali che possono essere usati in cucina, ha mostrato alla telecamera una sorta di spirale a molla.

Dopo diversi tentativi, è stato proprio il campione a indovinare: "E' uno schiaccianoci". Risposta esatta. Subito dopo Insinna ha aggiunto in maniera ironica: "Bambini non lo fate a casa, è pericolosissimo. Ci siamo feriti in quattro per provarlo... Sto scherzando, ma gli autori mi hanno chiesto di provarlo e ho detto di no, non lo fate". Risate in studio. Il quiz culinario poi è andato avanti fino al nuovo trionfo del campione in carica.

Di recente si è parlato della trasmissione anche per la telefonata di una telespettatrice. Una delle fasi del quiz, infatti, prevede che il pubblico da casa indovini la canzone misteriosa ascoltandone solo alcune note. A spiazzare tutti è stata la telefonata della signora Marta. Infatti, quando Insinna le ha chiesto come stesse, la sua risposta è stata: "Va molto male Flavio". Immediata la risposta del conduttore: "Alla faccia della sincerità. Ma è giusto, quando si fa una domanda bisogna essere pronti ad accogliere la risposta".

