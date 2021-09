Gf Vip, “Abbiamo dormito insieme. Io e Montano”. Katia Ricciarelli, il dettaglio piccantissimo. E poi... gaffe clamorosa

Francesco Fredella 13 settembre 2021 a

Toh, Katia Ricciarelli lascia tutti senza parole nella casa del Gf vip. Adesso, però, vengono svelati tutti gli altarini. In pratica la Ricciarelli - che ha già partecipato ad un reality con Montano - svela un dettaglio abbastanza piccante. “Abbiamo dormito insieme dopo un pegno a La Fattoria , io da una parte e lei dall’altra”, dice la Ricciarelli. Ma il pubblico ride. E, ad un certo punto, sui social accade di tutto.

In una recente intervista, la soprano ha dichiarato: “Vado al Grande Fratello perché non sono snob. Con Pippo Baudo nessun rapporto ma per lui uscirei dalla Casa. La sorpresa per me? Ciuffy”. Appena entra nella casa resta colpita da tutti gli arredi. E dice: “Ma che bella casa, sembra molto più grande”. Poi rivela: “Sarà una vipera se mi toccano”.

Ma la serata è di quelle uniche. Non solo perché si tratta dell’esordio del Gf vip, ma soprattutto perché vanno di scena le gaffes. Quando la Ricciarelli vede Bortuzzo, appena entra nella casa, dice:” Ma noi ci siamo già visti vero? Una volta, alla Rai. O non si può dire?” Poi capisce. Cerca di sistemare il tiro. Mano davanti alla bocca. La frittata è fatta. Signorini sembra in imbarazzo. Uno scivolone della soprano? Forse sì. Ed il particolare non sfugge al popolo della Rete.

