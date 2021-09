Domenica In, Francesco Gabbani sul palco? "Qualcuno glielo dica", disastro a tempo record: questa roba su Rai 1

19 settembre 2021 a

Svolta "pop" a Domenica In, tornata oggi, domenica 19 settembre, in onda su Rai 1. A condurre, come sempre, la mitica Mara Venier, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione al timone del contenitore domenicale della rete ammiraglia di Viale Mazzini (salvo ripensamenti, come avvenne lo scorso anno).

Si diceva: svolta "pop". Già, perché quest'anno c'è da affrontare la concorrenza diretta di Maria De Filippi, in onda in contemporanea su Canale 5 niente meno che con Amici, il collaudatissimo talent-show campione di ascolti. E così, ecco che Zia Mara abbandona la lunga parentesi iniziale dedicata a vaccino ed emergenza-Covid per andare subito su contenuti più leggeri, insomma più "inclini" ad attrarre telespettatori.

Si inizia con la lunga intervista a un mito italiano, a Loretta Goggi. E subito dopo, ecco salire sul palco di Domenica In Francesco Gabbani, il cantautore che ha vinto due volte il Festival di Sanremo, nel 2016 come nuova proposta e nel 2017 gareggiando tra i big con la indimenticabile Occidentali's Karma.

E dopo l'intervista di rito, ecco che Gabbani si esibisce. Insomma, fa quello che sa fare meglio di tutto il resto: cantare. Peccato però - vecchio vizio di Domenica In - che Gabbani canti in playback. E, per inciso, non sembra affatto in grado di "mascherare" il fatto che non sia live, o almeno di contenere i danni. Il risultato? Una performance un poco grottesca e un diluvio di tweet contrariati. Ma non è possibile farli cantare dal vivo?

