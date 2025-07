Reazione a Catena, "danese è una carognata enorme!": bufera sulle Pari e Patta

Questa volta, ad affrontarle sono I due su tre, una squadra composta da Daniele, Igor e Michele, tutti originari del Veneto. Il nome scelto dal gruppo racconta qualcosa delle loro peculiari dinamiche interne: “Perché difficilmente si trovano d'accordo tutti e tre,” spiegano. “ Due allineati, l'altro invece su posizioni opposte .” Un esempio? Il calcio: due sono tifosi del Milan, mentre il terzo simpatizza per l’Inter. Una rivalità che porta il derby anche in famiglia.

Tant'è, alla fin della fiera a conquistare l'accesso al gioco finale dell'Ultima Catena sono ancora le sorelline, Le Pari e Patta. Arrivano all'ultimo atto con un montepremi potenziale pari a 126mila euro. Ma ancor prima che terminasse il gioco, ecco infuriare la polemica. Le concorrenti erano chiamate a indovinare la parola che univa "pasta" e "lingua": le sorelle offrono "danese" come soluzione, insomma risposta corretta. Ma la soluzione fa infuriare il pubblico che commenta in presa reale su X le gesta dei concorrenti: "Danese è una carognata enorme però", tuonava Alex. "Gli autori di questo quiz dovrebbero pensare a risposte UNIVOCHE", rincarava Roberto. "Meglio lingua di danese. Non è giusto che scelgano parole assurde", rintuzzava Tanina. Già, non va mai bene niente.