Detto Fatto, Bianca Guaccero ferma la diretta: "Scusate, rumore molto forte". Ma in studio... robe mai viste

Piccolo imprevisto per Bianca Guaccero che ha dovuto interrompere in men che non si dica la puntata di lunedì 20 settembre di Detto Fatto. È accaduto nel salotto di Rai 2, quando la conduttrice stava intervistando una ragazza testimone di una relazione tossica. Durante il faccia a faccia però qualcosa è accaduto. "Scusate sento un rumore molto forte in studio", ha detto la Guaccero fermato la giovane. In realtà però non stava accadendo nulla. Almeno non all'interno delle mura della trasmissione. "Ah è all’esterno scusate è il bello della diretta", si è subito corretta prima di tornare ad ascoltare la sua ospite.

Gli intoppi non sono finiti qui. Successivamente, infatti, è entrata in studio Violante Placido per parlare della nuova fiction che la vede protagonista proprio insieme alla Guaccero. Alle spalle la clip sbagliato: "Ho chiesto il video dalle teche, scusatemi non era questo il video. Lo abbiamo quello delle teche o no ragazzi datemi un cenno?!". Un piccolo errore subito risolto.

La puntata è stata poi interamente dedicata all'attrice Sophia Loren, nata il 20 settembre. Su di lei la conduttrice ha ammesso: "La sua caratteristica è che nonostante sia bellissima e anche molto amata dalle donne che di solito per le donne belle provano gelosie".

