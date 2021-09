Rai, attacco di panico in diretta dell'inviato: "Siamo qui, e...". Silenzio di tomba e sconcerto: finisce così

24 settembre 2021 a

Attimi di sconcerto e stupore a RaiNews24. I telespettatori sono rimasti senza parole quando la giornalista in studio ha dato la parola all'inviato Paolo Mancinelli per gli ultimi aggiornamenti sulla nuova compagnia aerea, Ita, che prenderà il posto di Alitalia. Fin dall'inizio dell'intervento del giornalista, in realtà, si nota qualcosa di strano. L'inviato, infatti, riesce a fatica a dire qualcosa, senza però alcuna chiarezza.

"Siamo qui sotto gli uffici di Ita, la nuova compagnia di bandiera che dal prossimo 15 ottobre prenderà il testimone di Alitalia per parlarvi del nuovo tavolo…": queste le prime parole pronunciate dal giornalista. Dopo essersi interrotto e aver guardato gli appunti ha provato a ricominciare il discorso, seppur con qualche difficoltà: "In esame sulle condizioni di lavoro del personale Ita. I sindacati e…".

Poi improvvisamente il blocco e la crisi di panico nonostante gli appunti stretti in una mano e guardati di tanto in tanto. A seguire silenzio totale e scena muta. Dopo alcuni secondi di assoluto silenzio, allora, la conduttrice in studio ha deciso di correre ai ripari e ha detto: "Grazie, grazie Paolo". Riprendendo così subito la linea e uscendone con grande eleganza, conscia del momento di difficoltà che stava vivendo il collega.

