Oggi è un altro giorno, dolorosa confessione della figlia di Paolo Villaggio: "Se piangevo...", altro che Fantozzi

"Mi ha insegnato ad essere libera ma mi ha insegnato anche il rigore e l'onestà": Elisabetta Villaggio ha parlato di papà Paolo in un'intervista a cuore aperto a Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone. La figlia del celebre attore che ha interpretato Fantozzi ha presentato il suo libro, "Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera la vita vera di Paolo Villaggio", e si è soffermata soprattutto sulla persona, svelando a tutti chi ci fosse in realtà dietro l'attore conosciutissimo in tutta Italia.

"Devo dire che se piangevo le lacrime me le asciugavo da sola, se avevo un problema non ne parlavo con i miei genitori", ha raccontato Elisabetta. A quel punto la conduttrice le ha chiesto se questo lato del carattere del padre l'abbia fatta soffrire in passato. Lei ha replicato dicendo che in fondo è andata così e che oggi non ha rimpianti. Poi ha parlato della gioia del viaggiare con il padre all'estero: "In quei casi era uno sconosciuto, io ero felice di avere vicino solo mio papà e non il solito fiume di gente".

Elisabetta Villaggio ha ammesso, poi, che il papà si comportava spesso come Fantozzi anche nella vita: "Non era molto manuale, a volte faceva pasticci, rompeva cose e noi lo prendevamo in giro paragonandolo al suo personaggio". Infine ha ricordato anche che tipo di rapporto aveva Paolo con il cibo: "Era ansiolitico. Inizialmente lui non era felice del lavoro che faceva, faceva l'impiegato, quando ha iniziato a recitare non era riconosciuto dalla critica ufficiale, quindi lui sfogava queste ansie e questo malessere nel cibo".

