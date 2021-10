Verissimo, clamorosa confessione di Alfonso Signorini: "Io e Paolo? Vite parallele", ecco dove vive il suo compagno

25 ottobre 2021 a

a

a

Ora parla lui, il re del gossip per antonomasia: Alfonso Signorini. Che si racconta a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Proprio senza segreti, il direttore di Chi svela tutto sul suo passato: amore, famiglia, gioie e dolori. Successo e televisione. Parla, per la prima volta, della storia d'amore che dura da quasi 20 anni con Paolo Galimberti. Ovviamente nell'intervista non manca il rapporto che ha con alcuni vip, molti finiscono sulle pagine della sua rivista (che è la Bibbia del gossip).

Ma andiamo per gradi. “Paolo è il mio compagno da 19 anni, abbiamo vite parallele. Ognuno ha la sua casa e la sua vita. A far la differenza è la qualità del tempo. Lui c’è per me e io per lui”, dice Signorini "Le litigate, anche furibonde, non mancano, ma alla fine ci si ritrova sempre”, ha aggiunto, passando poi a parlare del legame speciale avuto con la madre.

"Per una salsiccia...". Romina Power mette in imbarazzo la Toffanin, cala il silenzio

Capitolo dolore. Sua madre, che è venuta a mancare 9 anni fa, ha lasciato un grande vuoto. Incolmabile. “Non esiste la morte e c’è una gran voglia di ritrovarsi”, spiega Alfonso. “Mia mamma mi criticava, all’inizio in tv ero molto più tagliente e ‘cattivo’. Lei sapeva che non ero così e ci restava male”.

La carriera di Signorini è davvero sorprendente: l'ex professore di lettere in un liceo di Milano diventa un punto di riferimento nel mondo dei vip. “Non è per niente semplice essere amici e fare uno scoop”, puntualizza. Durante l'intervista a Verissimo arrivano tre video messaggi; Gabriel Garko, Nicoletta Mantovani e Gigi D’Alessio, suoi amici, gli mandano un saluto.

"Quando veniva la sera ero terrorizzato". Signorini choc a Verissimo, il racconto straziante

E poi Signorini sgancia la bomba. Alcune settimane fa, proprio Chi, aveva pubblicato gli scatti rubati di Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi, che è in dolce attesa. E il cantante napoletano nella clip dice: “Quest’anno mi hai rovinato la vacanza, ma va bene lo stesso. Sei un uomo di parola, un amico, un grande professionista. Ti voglio bene e so che tu ne vuoi a me”. Garko, invece, ringrazia Signorini per essergli stato vicino durante il coming-out. “Grazie per il sostegno, c’è una grande persona a telecamere spente”, dice.

"Una malattia terribile". Il dramma privatissimo di Raimondo Todaro: la Toffanin sfiora le lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.