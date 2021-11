Maurizio Crozza, la sentenza di "Feltri" sul Ddl Zan: "L'uomo ha i testicoli e la donna glieli rompe"

02 novembre 2021 a

"Se tanto mi dà tanto, chi è a favore del Ddl Zan ha piacere nell'averlo preso in quel posto". Maurizio Crozza ripropone la sua imitazione del direttore Vittorio Feltri a Fratelli di Crozza, su Discovery Nove, e non può non partire dalla notizia politica di giornale, il congelamento della tanto contestata legge contro l'omofobia.

"Sono loro che hanno cominciato a buttarla in caciara sui generi - spiega il Feltri-Crozza, a proposito del battage del centrosinistra -. L'uomo è uomo, la donna è donna, punto. Oddio nel caso della Merkel la scienza è ancora in alto mare, ma è fattuale che ci siano dei ruoli definiti in natura. Il maschio ha i testicoli e la femmina glieli rompe".



