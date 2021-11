Amici, il più clamoroso tradimento per Maria De Filippi: "Io guardo Milly Carlucci", chi vuota il sacco

13 novembre 2021 a

A La Vita in Diretta "un'intrusa". A presentarla così il conduttore di Rai 1, Alberto Matano. Nella puntata di venerdì 12 novembre il programma ha ospitato Anna Pettinelli, professoressa di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Insomma, Matano ha ospitato la concorrenza. Al centro Ballando con le Stelle. a cui il conduttore ha riservato il consueto spazio. Proprio in questa occasione la Pettinelli ha "tradito" la De Filippi.

"Io sono prima di tutto una spettatrice di Ballando, perché vi vedo, vi guardo, mi appassiono", ammette la professoressa mentre Ivan Zazzaroni la punge: "Ma Maria lo sa?". "Certo che lo sa, perché non dovrebbe saperlo?! Non c’è niente di male che io guardo Ballando, ci mancherebbe", replica senza esitare la Pettinelli. Il tutto mentre la Carlucci si lascia andare a un sorriso soddisfatto.

D'altronde la stessa De Filippi ha ammesso di guardare Ballando, visto che Tú sí que Vales è registrato e ha spesso "buttato un occhio" sul programma della Carlucci. "Amici non è in questa stagione il nostro competitor - aveva detto la conduttrice di Rai 1 tempo fa - siamo in un’altra dimensione. Io non parlo mai di gare e di competizione, ognuno deve pensare al proprio pubblico per la soddisfazione dei propri clienti". Niente polemiche, dunque.

