La volta buona, raptus-Carmen Russo contro Enzo Paolo Turchi: "Sangue al cervello"

Riflettori puntati, e accesi, sullo studio de La volta buona, il format di successo condotto ogni pomeriggio da Caterina Balivo su Rai 1. La puntata in questione è quella di oggi, martedì 27 maggio, puntata in cui Carmen Russo ha portato un tocco di leggerezza e ironia. L'attrice ha infatti colto l’occasione per commentare l’esibizione andata in onda alla vigilia, esibizione durante la quale suo marito, Enzo Paolo Turchi, ha danzato sulle note del celebre Tuca Tuca di Raffaella Carrà insieme a Matilde Brandi. Un momento che ha scatenato la simpatica gelosia della showgirl.

La Balivo, con ironia e un pizzico di bonaria malizia, ha introdotto la vicenda con una battuta: "Ieri mi sa che ho combinato un guaio perché ho fatto qualcosa in trasmissione che Carmen Russo non ha gradito...". Sullo schermo dunque ecco scorrere le immagini della performance danzante del giorno precedente, tra sorrisi e ammiccamenti assortiti. Carmen, con un sorriso ma pungente, ha commentato senza lasciare troppo margine alle interpretazioni: "Anche meno! Sono gelosa, ovvio, però è più forte di me; mi sale il sangue al cervello!".