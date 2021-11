Accordo tra Helbiz Media e Espn per trasmettere in Italia i campionati Ncaa di Football e Basket

30 novembre 2021 a

Helbiz, leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi martedì 30 novembre, un accordo tra Helbiz Media e Espn per l’acquisizione dei diritti per la trasmissione dei campionati dei college americani Ncaa Football e Ncaa Basket, sulla piattaforma Helbiz Live in Italia in co-esclusiva con il Player ESPN. In base all'accordo, Helbiz Live trasmetterà per le prossime tre stagioni, due partite a settimana di regular season dei campionati, sia live che on demand.

Oltre alla regular season, i tifosi potranno godere dello spettacolo dei playoff Ncaa Football con 10 Bowl games inclusi i College Football Playoff con le semifinali e la finale. Il palinsesto della post-season Ncaa Basketball vedrà invece la trasmissione di 20 partite live e on demand del famoso torneo March Madness incluse le Final Four e Championship Game. Helbiz Live offre così a tutti gli abbonati l'accesso ai campionati sportivi studenteschi tra i più seguiti negli Stati Uniti e nel mondo, senza alcun costo aggiuntivo perché saranno inclusi nel costo degli abbonamenti attuali.

Tra i protagonisti del campionato Ncaa Basket troviamo Paolo Banchero, la giovane promessa italiana del basket internazionale. I campionati NCAA Football e Basket saranno trasmessi su Helbiz Live in esclusiva per la lingua italiana e in co-esclusiva con il Player ESPN per la lingua inglese.

