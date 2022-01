Striscia la Notizia, umiliazione per Novak Djokovic: a cosa si è ridotto in aeroporto, spunta una foto...

11 gennaio 2022 a

Un caso internazionale e che, per un motivo o per l'altro, sta appassionando il mondo intero: si parla della vicenda di Novak Djokovic, il "leader no-vax" in Australia, il tennista numero 1 al mondo che sta combattendo la sua (a tratti incomprensibile) battaglia per poter prendere ai prossimi Australian Open. E dopo gli ultimi aggiornamenti - il fatto che sia tornato "a piede libero" - ecco che di Nole se ne occupa anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, il tutto nella puntata in onda lunedì 10 gennaio.

Ovviamente, il taglio del servizio dedicato dal tg di Striscia a Djokovic è ironico: una carrellata dei meme più divertenti che lo riguardano. E così ecco "Novak Djocovid". Dunque il tennista in versione Fantozzi: "Faccio l'accento australiano?". Dunque la versione Marchese del Grillo: "Mi dispiace... ma io so io e voi non siete un ca***". Notevole, infine, il meme che lo ritrae all'aeroporto all'arrivo in Australia, in cui Djokovic afferma di chiamarsi "Ajeje Brazof", come nel celebre sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Striscia la Notizia, i meme su Djokovic: il servizio

