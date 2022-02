GfVip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni beccati aì letto: telecamere indiscrete, video da censura

26 febbraio 2022 a

Passione sfrenata al GfVip, dove Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati andare a innumerevoli baci ed effusioni senza fare troppo caso alle telecamere. I due sono ormai la coppia della casa da diverso tempo. La notte scorsa, dopo essere stati in compagnia di Jessica Selassiè e Barù, i due gieffini sono riusciti a ritagliarsi del tempo insieme "sotto le coperte". E proprio lì, come sottolineato e commentato da diversi utenti sui social, si sono lasciati andare a una passione travolgente.

Alessandro, insomma, sembra aver centrato il suo obiettivo. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, infatti, era entrato nella casa del GfVip con il desiderio di conquistare il cuore di Sophie. Adesso, dopo essere riuscito nell'impresa, è felicemente fidanzato con lei e insieme immaginano il loro futuro. I due avrebbero parlato di diversi progetti dall'interno della casa di Cinecittà.

L'occhio del GfVip ha catturato non poche effusioni tra i due: baci passionali, abbracci, sguardi e coccole sotto le coperte. Su Twitter circola il video pubblicato dai fan della coppia che ha scatenato tutti i loro sostenitori. Un utente, per esempio, ha scritto: "Amatevi, noi siamo felici per voi". Un altro invece. "Sono immensamente fantastici e innamorati".

