Non è l'Arena, chi porta in studio Massimo Giletti: caso Orsini, schiaffo alla Rai

Non è l'Arena nella puntata di domenica 27 marzo torna a parlare della guerra in Ucraina. In particolare il programma di La7 condotto da Massimo Giletti si soffermerà sul conflitto tra propaganda e libertà di parola con l'aiuto del filosofo Massimo Cacciari. Il riferimento, anche se non esplicitato, sembra essere al caso che ha coinvolto Alessandro Orsini. All'esperto di geopolitica è stato stracciato il contratto di CartaBianca a causa di quelle che la Rai ha considerato essere posizioni filo-Putin.

Ma non è tutto. Un altro tema caldo, dopo le dichiarazioni di Papa Francesco, è quello degli armamenti. Ancora c'è poi l'interrogativo sulle sanzioni. Anche in questo caso la domanda è: stanno davvero funzionando? Mentre i ritardi nell’adozione di nuove misure rischiano di favorire Vladimir Putin. Domenica il conduttore e i suoi ospiti torneranno alle origini del conflitto, ossia il Donbass, una regione in cui, da otto anni, si affrontano i separatisti filorussi e gli ucraini.

Infine un confronto tra le strategie comunicative di Volodymy Zelensky e il presidente russo. Tanti gli invitati che prenderanno parte alla serata: Maurizio Gasparri, Luca Telese, Jasmine Cristallo, Peter Gomez, Sandro Teti, Vladislav Maistrouck, Riccardo Ricciardi, Jacopo Iacoboni, Valentina Petrini, Sandra Amurri, Alberto Fazolo, Mimosa Martini, Utkin e Iulik.

