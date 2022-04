"Sembri nauseato". Serena Bortone accoglie l'ospite così, lui è disgustato: gelo su Rai 1

28 aprile 2022 a

Serena Bortone voleva accoglierlo con una bella sorpresa, ma Phaim Bhuiyan non sembra aver gradito particolarmente. A Oggi è un altro giorno il giovanissimo attore e regista di origini bengalesi è parso piuttosto imbarazzato dinanzi all’omaggio che la padrona di casa aveva preparato: Jessica Morlacci e Antonio Mezzancella si sono cimentati in una moderna e orientaleggiante versione di “Roma nun fa la stupida stasera”, colonna sonora di Rugantino.

L’ospite però non sembra aver affatto gradito l’omaggio: la sua espressione valeva più di mille parole, e infatti la Bortone se n’è accorta subito. Per evitare l’imbarazzo è subito intervenuta per mettere le mani avanti con una battuta: “Phaim sembri nauseato, ti sei divertito o no?”. Prima ancora della risposta del diretto interessato è intervenuta Jessica Morlacchi: “Puoi anche toglierci il saluto volendo”. Bhuiyan è stato cortese, anche se la sua risposta non è parsa molto convinta: ha dichiarato di aver trovato divertente la rivisitazione del brano e anche il balletto eseguito da Samuel Peron e Maria Ermachkova.

Ma chi è il giovane ospitato da Serena Bortone? Nato a Roma nel 1995 da genitori provenienti dal Bangladesh, Bhuiyan è il regista nonché il protagonista della serie Bangla, che sta riscuotendo discreto successo: nel 2019 aveva firmato l’omonimo film, che era stato premiato con il Globo d’Oro e con il Nastro d’Argento. In quel caso non era stato “solo” regista e protagonista, ma anche autore e sceneggiatore.

