Domenica In, "secondo le voci che girano...": Roby Facchinetti, qualcosa di clamoroso da Mara Venier

Si scaldano i motori per la prossima puntata di Domenica In, il regno di Mara Venier. L'appuntamento è per domani, domenica 1 maggio, ovviamente su Rai 1. Già, la mitica zia Mara non si ferma neppure nel giorno della festa dei lavoratori. Anzi, al contrario apparecchia un puntatone che promette spettacolo e leggerezza.

Cosa accadrà? Presto detto: una grande festa di compleanno. Stando alle anticipazioni fatte trapelare da TvBlog, infatti, si celebrerà in grande stile il compleanno di Roby Facchinetti, il leader e frontman dello storico gruppo dei Pooh. Insieme a Facchinetti, ovviamente, i suoi amici fraterni nonché colleghi di una vita: Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. Insomma, un delizioso momento di televisione tra musica e un pizzico di nostalgia. Stando alle anticipazioni, il pubblico potrà anche chiedere le canzoni: quelle più richieste verranno eseguite dal gruppo.

Ma non solo. A Domenica In ci sarà come ospite anche Teo Teocoli, che si spenderà nell'imitazione di Ray Charles, il tutto dopo l'intervista condotta ovviamente dalla Venier. E ancora, Peppino di Capri che porterà sul palco un medley dei suoi brani più famosi. Nello spazio per il cinema terrà banco Una squadra, film diretto e prodotto da Domenico Procacci, con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Il lungometraggio racconta la storia della nazionale di tennis che, nel lontano 1976, vinse la Coppa Davis, un trionfo ad oggi mai bissato.

