Terrore per Brook di "Beautiful", caduta da cavallo e ricovero d'urgenza: le sue condizioni

Attimi di terrore per Katherine Kelly Lang, in arte Brooke. La famosa attrice di Beautiful è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un brutto incidente a cavallo. In un post Instagram l'attrice ha raccontato le dinamiche della vicenda. Lo scorso 7 maggio Katherine era a fare una passeggiata a cavallo con gli amici quando, dopo una breve sosta per farlo riposare, quest'ultimo senza dare ascolto alla donna ha iniziato a correre. L'animale si sarebbe addentrato in un sentiero ripido e roccioso ed è proprio qui che la Lang sarebbe scivolata.

Dopo un intervento chirurgico a causa di tre ossa rotte Brooke ha raccontato ai suoi follower di Instagram: "La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo". Grazie al suo sangue freddo e alla sua lucidità in un momento così critico l'attrice è riuscita a rimettersi a posto da sola il piede.

Fortunatamente uno sconosciuto che passava da quelle parte si è accorto della situazione e le è corso in aiuto chiamando i soccorsi. "Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella mia caviglia" ha poi continuato nel suo post. La speranza della Lang è quella di rimettersi al spi presto e ritornare a recitare nella sua amata soap opera americana.

