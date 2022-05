La vita in diretta, Barbara Alberti sbrocca: "Questa è una bassezza schifosa", una frase pesantissima

20 maggio 2022 a

Tutta la rabbia di Barbara Alberti per la storia di Tiziana Cantone, di cui se ne occupa La vita in diretta. Anche la Alberti spara una cannonata. E dice: “Bassezza schifosa quello che sta succedendo”. La ragazza napoletana è stata trovata morta, e le circostanze legate al suo decesso sto ancora da chiarire. In Rete, prima della sua morte, sono stati diffusi alcuni video intimi ed è per questo che la Procura ha aperto da subito un fascicolo. “Arretratezza primordiale”, dice ancora la Alberti. “Purtroppo qualcosa che finisce in rete non la si può più cancellare”, commenta Alberto Matano. E poi la Alberti, con il suo unico aplomb, puntualizza: "Questa è la prova che siamo di un’arretratezza primordiale rispetto alla sessualità femminile, che non è digerita e non è assolutamente ammessa. Quello che per un uomo sarebbe un vanto, ad una donna può costare la vita. Tiziana è morta per aver commesso uno dei più comuni atti sessuali…”.

Adesso tutti chiedono che la memoria di quella povera ragazza venga protetta da inutili giudizi e supposizioni. Anche la sua famiglia lo chiede a gran voce. “Neppure la sua morte riesce a mettere Tiziana al riparo da tutto ciò”, aggiunge la Alberti. “Gli sciacalli che si accaniscono contro di lei in rete sono di una bassezza veramente schifosa!”.

L'ospite di Alberto Matano, chiamata a discutere di un tema molto delicato e complesso, chiede che venga preservata la memoria di quella ragazza. Anche Alba Parietti, sempre da Matano, rimarca l'atrocità di quanto sia stato commesso nei confronti di quella donna.

