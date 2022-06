Belen Rodriguez, la "manina" raccomanda Spinalbese? Voci impazzite a Mediaset: forse...

01 giugno 2022 a

Il Gf vip? Ni. Forse. Antonino Spinalbese ci sta pensando. L'ex di Belen Rodriguez, come da giorni scrivono vari siti, sarebbe stato contattato dalla produzione del reality condotto da Alfonso Signorini. E in un'intervista esclusiva a Trends & Celebrities - su RTL 102.5 News - rompe il silenzio. Interviene anche Manila Nazzaro, ex concorrente del Gf vip e conduttrice insieme a Francesco Fredella. “Scappa Spinalbese finchè sei in tempo. Sto scherzando”, esclama Manila Nazzaro.

Poi Spinalbese svela: “Mi vogliono rinchiudere. Per questo mi vogliono arrestare continuano a cercarmi”. E la Nazzaro specifica: “Si presa nella maniera giusta è un’esperienza che ti può lasciare un bel segno”. L’amato Spinalbese puntualizza: “Che concorrente? No io adesso sto pensando ad altro, sto pensando a tutto quello che ho fatto fino adesso. A tutti gli investimenti che sono stati sia di tempo che di denaro, si vedrà. Sicuramente sarò quello che vedete adesso, nel caso. Non la sto cercando la popolarità anzi, ma anche quel punto di vista lì che mi preoccupa, devo essere sincero. Quindi, vedremo, chi vivrà vedrà”.

Antonino Spinalbese ha lanciato da poco una linea di costumi da uomo. "Tutti boxer", racconta. A breve ci sarà il lancio. E nel corso della sua ospitata in radiovisione svela qualcosa in più: “Io ho cercato di fare una ricerca per quanto riguarda l’abbronzatura di ogni uomo. Ho cercato di consigliare in base al colore della propria carnagione un colore adatto. […] Ho trovato una fantasia per tutti coloro che si bruciano, sono dei colori abbastanza chiari, ma azzurri, perchè l’azzurro comunque continua il lancio del chiaro”.

