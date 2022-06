Enrico Mentana ferma la maratona sulla guerra? Come ha reagito la redazione: indiscrezioni pazzesche

05 giugno 2022 a

Enrico Mentana saluta la diretta. Il tg di La7 si ferma al 100esimo giorno di guerra in Ucraina. Dopo 300 ore di live il direttore del Tg La7 ha annunciato lo stop. "Oggi, nel centesimo giorno di guerra, completiamo, almeno per ora, i nostri appuntamenti quotidiani delle 17. È giusto così, ora che il conflitto si fa scontro di logoramento", ha scritto in un post Facebook.

E ancora: "Di fronte a notizie importanti saremo pronti a riapre lo speciale. Adesso però è bene concludere. Qui voglio ringraziare – oltre a voi – chi ha lavorato fuori dalle inquadrature, rendendo possibili queste 300 ore di informazione".

A commentare la decisione del giornalista anche il direttore di rete, Andrea Salerno. È stato lui a confermare la fatica e il lavoro dietro le 100 puntate speciali del tg: "Grazie a tutta La7 e a Enrico Mentana che racconta e ha raccontato sempre con costanza il conflitto. Uno sforzo dovuto, ma straordinario, in un momento così tragico della nostra storia. Al servizio del pubblico, come dev’essere". Proprio per il grande sforzo, viene da pensare che la redazione, di fronte all'ufficialità della notizia, abbia esultato. Per un po' chi sta dietro alle telecamere può tirare un sospiro di sollievo.

