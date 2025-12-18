"First man" ipnotizza un esercito di nottambuli

CHI SALE (First Man-Il primo uomo) In un periodo in cui stiamo assistendo a un vero e proprio boom della cosiddetta “Space Economy”, con l’Italia sempre più protagonista negli investimenti spaziali così come a livello di personaggi, con personalità del calibro di Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, c’è pure un ritorno di fiamma per i film sullo spazio, basti pensare che pochi giorni fa l’ennesima replica di Interstellar su Italia 1 ha interessato oltre 600mila spettatori o, sempre su Italia 1, The Martian con Matt Damon sopra le 800mila teste oppure Gravity in tarda serata con più di 300mila unità.

È un filone che sta tornando di moda, anche perché le recenti frizioni tra Stati Uniti e Russia hanno riportato alla mente la “corsa allo spazio” durante la Guerra Fredda, con l’aggiunta adesso della Cina, che sta sorpassando tutti. L’ultima conferma è arrivata col film First Man-Il primo uomo del 2018 che tra le 2 e le 3:30 ha tenuto svegli 100mila spettatori col 6% di share: Ryan Gosling è Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, racconto del celebre astronauta fino al trionfale sbarco avvenuto il 20 luglio 1969.