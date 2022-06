Estate in diretta, crollo emotivo per Roberta Capua: "Il mio pensiero va sempre a lui"

10 giugno 2022 a

a

a

Momenti di commozione profonda nel finale dell'Estate in diretta, su Rai uno, nella puntata di oggi 10 giugno, durante l'intervista di Roberta Capua a Natasha Stefanenko. Prima di cominciare a la chiacchierata con la showgirl di origine russa, la conduttrice ha mandato in onda un servizio che riassumeva la sua carriera. Tra le esperienze in tv c'era anche quella con Fabrizio Frizzi. Quindi, quando la regia è tornata a inquadrare lo studio, la Capua ha detto alla sua ospite: “Abbiamo visto Fabrizio all’inizio. Fammelo ricordare, un pensiero va sempre a lui”.

Francesco Chiofalo, la foto dall'ospedale che sconvolge i social: un polverone

Dopo questo momento molto emotivo è partita l'intervista alla Stefanenko. La showgirl ha quindi ricordato il rapporto speciale che aveva con il suo papà del quale da piccola era innamoratissima. A lei, che era un vero maschiaccio, il padre ha insegnato sin da subito a difendersi e a cavarsela da sola. Poi hanno parlato della sua vita privata. Natasha Stefanenko infatti, in Italia, non ha trovato solo il lavoro ma anche l'uomo della sua vita, Luca Sabbioni, con il quale è sposata dal 1995. A sorpresa quindi Luca è apparso in collegamento a l'Estate in diretta. Ma non solo. In studio infatti è poi arrivata anche la figlia della coppia, Sasha.

"La vuole sposare". Proposta di nozze a X Factor? Fedez, due gaffe clamorose nel giro di pochi secondi: il gelo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.