Unomattina, "Elena Del Pozzo bucata": il caso che imbarazza la Rai

Francesco Fredella 15 giugno 2022 a

Unomattina estate "buca" una notizia? Sembra proprio di sì. In gergo giornalistico significa una notizia non data, quindi bucata. Si tratta della puntata del 14 giugno quando tutti i media italiani parlano dell'omicidio di Elena Del Pozzo, una bambina di 5 anni uccisa dalla madre in Sicilia. Sembra che quella notizia non sia assolutamente "passata" nel contenitore di Rai1. E l'Italia, proprio il 14 giugno, si sveglia praticamente sconvolta. Senza fiato.

Elena, la bambina di cinque anni scomparsa il giorno prima nel catanese, è stata trovata morta. Come mai Rai1 non ne parla? Tutto appare molto strano e sui principali siti si parla anche di questo assurdo silenzio di Unomattina, che pur essendo una trasmissione di intrattenimento si occupa da sempre dei fatti di cronaca. Quel giorno, però, potrebbe essere accaduto qualcosa perché Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno continuato a parlare dei temi previsti dalla scaletta della puntata.

La storia di Fedez, l’Acquario di Genova. Ma della vicenda della bambina uccisa non ci sarebbe traccia. Totale silenzio. Eppure il programma di Rai1, che si occupa anche di intrattenimento, ha sempre dato spazio ai fatti di cronaca del giorno. Ma per questo motivo si parla di "buco" clamoroso. Una situazione che non sfugge agli addetti ai lavori e non solo che, proprio durante quella giornata, hanno notato che in scaletta mancava la storia (tragica) di Elena.

