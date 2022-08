La vita in diretta, Roberta Capua sotto choc: cosa fa il tir in autostrada

Francesco Fredella 26 agosto 2022 a

Roberta Capua perde la pazienza a La vita in diretta estate. Non era mai successo prima, visto che la conduttrice è sempre molto composta. Adesso dice: “È follia pura!”. Tutto avviene parlando dell’inversione a U che un tir ha messo a segno sull’autostrada A10 di Genova. “Manovra pericolosissima”, tuona la Capua. “È follia pura, una manovra pericolosissima”, ribadisce Semprini. “Non lo fate, è pericolosissimo”. Il pubblico resta senza parole come del resto anche i conduttori in studio.

A La vita in diretta, poi, si torna a parlare dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa dall’ex fidanzato a Bologna. Roberta Capua è particolarmente colpita dall'accaduto. “Ovviamente da parte dei parenti oltre al dolore c’è la rabbia perché sappiamo che questo ragazzo ha perseguitato Alessandra per mesi. Le condizioni di Davide sono ancora gravi”.

I conduttori, poi, tornano sul caso di Davide, che è stato aggredito a Crotone. Pare, secondo la prima ricostruzione, che sia stato brutalmente picchiato per un semplice scambio di persona da parte dell’aggressore. Aggressione brutale, che lascia tutti senza parole. Il ragazzo sarebbe rimasto a terra in fin di vita fino all'arrivo dei soccorsi. Adesso la Procura vuole vederci chiaro ed è per questo che le indagini stanno procedendo a ritmo serrato per capire cosa sia accaduto quella sera.