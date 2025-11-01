Libero logo
Ballando con le Stelle, veleno-Selvaggia Lucarelli: "Sgradevole", un caso su Rai 1

sabato 1 novembre 2025
2' di lettura

Ancora Selvaggia Lucarelli, ancora il suo veleno su Ballando con le Stelle. Ospite de La Vita in diretta, la giurata del talent di Milly Carlucci in onda su Rai 1 non ha perso occasione per lanciare frecciatine e seminare un po’ di astio, alimentando la tensione, il suo marchio di fabbrica.

Sul finire della puntata, Alberto Matano ha dedicato ampio spazio allo show di Rai1, approfittando della presenza di Selvaggia per chiedere un parere sul cast di questa edizione. La Lucarelli non ha avuto esitazioni: “Quest’anno è difficile perché sono tutti personaggi che faticano a togliere la maschera. Sono tutti un po’ coperti, un po’ mascherati.”

Il conduttore ha poi voluto approfondire, chiedendole se, nel corso delle sue numerose partecipazioni a Ballando con le stelle, ci sia stato un concorrente che le abbia davvero dato fastidio. Dopo una breve riflessione Selvaggia ha fatto un nome preciso, senza mezzi termini: “Proprio fastidio… mmmh… non mi è piaciuto proprio Platinette. L’ho trovato un po’ sgradevole. Secondo me non era un gioco, ma qualcosa di serio. E quando capisco che hai portato un po’ di rancore, di risentimento da casa, non mi piace più.”

Le sue parole hanno immediatamente acceso la discussione in studio. Barbara Alberti, seduta accanto a lei, è intervenuta in difesa di Mauro Coruzzi, dichiarando apertamente il suo affetto per lui: “Lo amo profondamente, cosa ti ha fatto?” Lucarelli ha mantenuto il suo punto di vista, spiegando con tono più pacato: “Era un po’ ostico". A stemperare i toni ci ha pensato infine Alberto Matano, che ha voluto ricordare l’affetto del pubblico verso Platinette e inviargli un messaggio d’affetto: “Noi tutti lo amiamo e gli mandiamo un bacio". Polemica archiviata. In attesa della prossima...

Claudio Brigliadori