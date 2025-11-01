Ballando con le Stelle, veleno-Selvaggia Lucarelli: "Sgradevole", un caso su Rai 1

Ancora Selvaggia Lucarelli, ancora il suo veleno su Ballando con le Stelle. Ospite de La Vita in diretta, la giurata del talent di Milly Carlucci in onda su Rai 1 non ha perso occasione per lanciare frecciatine e seminare un po’ di astio, alimentando la tensione, il suo marchio di fabbrica.

Sul finire della puntata, Alberto Matano ha dedicato ampio spazio allo show di Rai1, approfittando della presenza di Selvaggia per chiedere un parere sul cast di questa edizione. La Lucarelli non ha avuto esitazioni: “Quest’anno è difficile perché sono tutti personaggi che faticano a togliere la maschera. Sono tutti un po’ coperti, un po’ mascherati.”

Il conduttore ha poi voluto approfondire, chiedendole se, nel corso delle sue numerose partecipazioni a Ballando con le stelle, ci sia stato un concorrente che le abbia davvero dato fastidio. Dopo una breve riflessione Selvaggia ha fatto un nome preciso, senza mezzi termini: “Proprio fastidio… mmmh… non mi è piaciuto proprio Platinette. L’ho trovato un po’ sgradevole. Secondo me non era un gioco, ma qualcosa di serio. E quando capisco che hai portato un po’ di rancore, di risentimento da casa, non mi piace più.”