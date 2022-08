Oggi è un altro giorno, la rivoluzione del 5 settembre: cosa cambia per la Bortone

31 agosto 2022 a

Inizierà lunedì 5 settembre la nuova edizione di Oggi è un altro giorno, capitanata per il terzo anno consecutivo da Serena Bortone. Nel promo che annuncia il ritorno della trasmissione, la conduttrice si mostra entusiasta: “Ma cosa avrete mai da fare tutti i giorni alle 14?! Stiamo arrivando!”. Del programma, la conduttrice ha parlato anche durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.

Ma non solo, perché la presentatrice - come si legge sul sito di Davide Maggio - ha sottolineato anche i risultati ottenuti nelle precedenti stagioni, con dati alla mano: "Abbiamo registrato ascolti che in quella fascia non si vedevano da decenni“. In particolare, ha dichiarato che la trasmissione ha conquistato circa il 12% il primo anno e il 14% il secondo. Il tutto con la consapevolezza di aver ereditato nel 2020 la fascia più complicata del daytime di Rai 1.

Oggi è un altro Giorno, comunque, tornerà con qualche novità. Innanzitutto ci sarà una prima parte più leggera, con interviste a personaggi dello spettacolo ma anche esibizioni dal vivo. La seconda parte, invece, dovrebbe essere dedicata solo ed esclusivamente all'attualità, con un particolare focus sulla politica, visto che tra meno di un mese si andrà a votare.