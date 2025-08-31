Colpo di scena a San Siro: l'Udinese batte l'Inter

Inatteso capitombolo dell’Inter che a San Siro esce sconfitto, battuto dall’Udinese per 2-1 nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo alla ‘prima’ contro il Torino per 5-0, la squadra di Chivu non riesce a confermarsi e a superare la formazione friulana che, sotto di un gol per la rete di Dumfries al 17′, trova prima il pareggio con Davis su rigore al 29′ e poi la rete del sorpasso con Atta al 40′. Nella ripresa assalto nerazzurro continuo ma sterile: al 56′ annullato un gol a Dimarco per fuorigioco. Chivu ha provato a cambiare modulo lanciando tutte e 4 le punte ma il muro dei friulani, alla prima vittoria, ha retto.