Controcorrente, Sallusti deluso dal governo: "Tagliamo i consumi ma..."

"Diminuiamo le ore di riscaldamento, i gradi... ma non c'è nulla che riguardi invece l'ipotesi di imboccare una strada di maggiore autonomia energetica": Alessandro Sallusti è intervenuto a Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili su Rete 4. E si è detto parecchio insoddisfatto dalle misure cui il governo starebbe lavorando nell'ambito della crisi energetica. Dalle indiscrezioni trapelate dal consiglio dei ministri di oggi, infatti, pare che l'orientamento dell'esecutivo guidato da Mario Draghi sia solo quello di tamponare e non di risolvere il problema.

Parlando dell'ipotesi di lavorare a una maggiore autonomia energetica, poi, il direttore di Libero ha sottolineato: "La Francia, la Spagna lo hanno fatto tranquillamente. Noi invece diciamo 'va bene, tagliamo un po' i consumi energetici'". Niente di strutturale e definitivo, insomma. "Io mi aspettavo che si parlasse di rigassificatori, di trivellazioni, di impostare un piano per esplorare la strada del nucleare pulito, qualcosa che ci garantisca un futuro", ha proseguito Sallusti.

Secondo il direttore, "non è che il futuro ce lo garantisce il fatto di abbassare due gradi per quest'inverno. È una grande delusione". Un giudizio netto. Per lui, insomma, bisognerebbe lavorare a una maggiore autonomia energetica. In caso contrario, è difficile pensare a lungo termine. Soprattutto se l'interlocutore è la Russia di Putin.